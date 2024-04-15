أمريكا: لم "نتلق إشعارًا من إيران" بشأن تفاصيل الضربات ضد إسرائيل

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة "لم تتلق إشعارًا من إيران" بشأن تفاصيل ضرباتها ضد إسرائيل.

وقال ميلر إن إيران قالت "علنًا وفي السر عدة مرات... لأي شخص يتحدثون معه، ليس فقط الولايات المتحدة بل مع آخرين، إنهم سيفعلون شيئا ما"، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن نطاق وتوقيت الرد" على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، الاثنين: "كان هناك عدد من المحادثات مع محاورين أجانب خلال الأسبوع الماضي. لم نتلق في أي من هذه المحادثات إخطارًا بالهجوم أو إحساسًا بالأهداف".

في سياق متصل، رفض جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، القول ما إذا كان الرئيس جو بايدن قد حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ممارسة ضبط النفس في الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كيربي، في تصريحات له الاثنين : "كل ما سأقوله هو أن الرئيس، منذ بداية هذا الصراع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان ثابتاً ومتسقاً". وأضاف: "لا نريد أن نرى حربًا مع إيران، ولا نريد أن نرى صراعا إقليميًا أوسع، وسنفعل ما يتعين علينا القيام به للدفاع عن إسرائيل".

وذكرت شبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع أن بايدن حث نتنياهو في مكالمة هاتفية على اعتبار السبت انتصارًا لأن الولايات المتحدة قيّمت أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل، بينما أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية لإسرائيل ضد إيران، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

ولم يذكر كيربي ما إذا كان الرئيس يعتزم التحدث مرة أخرى مع نتنياهو قريبًا، قائلا إنهما تحدثا بشكل متكرر خلال الأشهر الستة الماضية ومن المرجح أن يتحدثا مرة أخرى.