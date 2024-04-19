خريطة لموقع مدينة أصفهان الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي

(CNN)-- أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية تتمركز فيها طائرات مقاتلة شمال غرب أصفهان. وفي أعقاب الضربة، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن جميع المنشآت المحيطة بأصفهان آمنة، بما في ذلك المنشآت النووية المهمة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مركز الفضاء الإلكتروني الوطني الإيراني، حسين داليريان، إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة و"لا توجد تقارير عن هجوم صاروخي في الوقت الحالي".

ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى هجوم يوم الجمعة - الذي كان محدود النطاق - على أنه محاولة إسرائيل "لحفظ ماء وجهها" بعد أن استهدفتها إيران بضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما ذكره عباس أصلاني، الصحفي والباحث الإيراني.

وقال أصلاني لشبكة CNN: "من المبكر بعض الشيء الحكم على ما إذا كان الأمر قد انتهى أم لا، لكن في الوقت الحالي... لا يبدو أن هناك حرباً إقليمية ناشئة"، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فرصة لتصعيد الوضع.

وأضاف أنه منذ الهجوم الإسرائيلي المشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وقف معظم الناس في إيران وراء الضربات الجوية التي شنتها حكومتهم ضد إسرائيل يوم السبت. إنها "مسألة فخر وطني" بالنسبة للعديد من الإيرانيين.

وقال أصلاني: "سواء كانوا إصلاحيين، أو محافظين، أو منتقدين، أو داعمين للحكومة، لأنها مسألة أمنية، فقد كانوا في الغالب داعمين للعمل الإيراني ضد إسرائيل".

وقد أعلن مدير العلاقات العامة في إحدى شركات المطارات الإيرانية في مقابلة مع تلفزيون مهر الحكومي، أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى مدن "طهران وأصفهان وشيراز، مطارات الغرب والشمال الغربي والجنوب الغربي".

وأضاف المدير إن التعليق ساري المفعول على الفور، لكن لم يتم إلغاء الرحلات الجوية، لافتا: "يجب على الركاب التحقق من معلومات الرحلة قبل المغادرة".