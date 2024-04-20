لحظة الهجوم الإسرائيلي داخل إيران.. فيديو يظهر ما حدث قرب قاعدة عسكرية في أصفهان

قبل ساعات من هجوم إسرائيل.. ماذا قال وزير خارجية إيران لـCNN؟

محلل الأمن القومي في CNN يُعلق على الهجوم الإسرائيلي داخل إيران

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

ووفقا للبيان، بحث أوستن وغالانت "الاستقرار الإقليمي"، وكذلك الحرب المستمرة في غزة.

وجاء ذلك الاتصال الهاتفي بعد يوم واحد من تنفيذ إسرائيل ضربات في إيران.

ولم تذكر"البنتاغون"، في بيانها عن الاتصال هاتفي، الضربات الإسرائيلية، والتزمت إدارة الأمريكية الصمت في أعقاب هذه الضربات.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع نظيره الإسرائيلي، الخميس، قبل وقوع الضربات.

وكان البيان السابق عن اتصال الخميس يحتوي على مزيد من المعلومات، حيث قال إن الاثنين ناقشا "تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي اتصال سابق، طلب أوستن من غالانت أن تقوم إسرائيل بإخطار الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي إجراء ردا على الهجوم الإيراني الضخم الذي أطلق على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.