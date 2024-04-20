الرئيس الإيراني لم يتطرق للضربة الإسرائيلية بخطاب الجمعة

فيديو يُظهر ومضات في سماء أصفهان بالقرب من الموقع الذي ضربت فيه إسرائيل

(CNN)-- لم يشر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الضربة الإسرائيلية، الجمعة، على إيران، بينما أشاد علنًا بالعملية العسكرية الإيرانية غير المسبوقة في نهاية الأسبوع الماضي والتي استهدفت "الأراضي التي تحتلها إسرائيل".

وقال رئيسي، الجمعة، إن الضربات الانتقامية التي شنتها إيران في 13 أبريل/ نيسان، والتي كانت جزءا من عملية تسمى "الوعد الحقيقي"، كانت استعراضا للقوة العسكرية الإيرانية وعملا ضروريا ضد ما وصفه بـ "النظام غير الشرعي".

ووصف رئيسي الضربات بأنها "انتقام عقابي" من قبل القوات المسلحة الإيرانية، بهدف إظهار قوة إيران وتصميم شعبها.

ويذكر أن الهجمات التي وقعت في الأول من أبريل/ نيسان على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق أدت إلى تدمير مبنى وخلفت عدة قتلى، من بينهم جنرالان رفيعا المستوى بالحرس الصوري الإيراني.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن إطلاق إيران لنحو 300 صاروخ كان له تأثير مادي ضئيل للغاية وتسبب في إصابة واحدة فقط.