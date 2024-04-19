(CNN)-- قال الواء متقاعد بالجيش الأمريكي، مارك ماكارلي، لشبكة CNN، إن الهجوم على إيران في وقت مبكر من يوم الجمعة كان على الأرجح بمثابة إجراء انتقامي ورسالة تحذيرية.

وأوضح ماكارلي إنه من خلال استهداف مقاطعة أصفهان الإيرانية - موقع منشآت نووية كبيرة - فمن المرجح أن إسرائيل كانت ترسل بتحذير من أنها يمكن أن تتخطى بسهولة الدفاعات الإيرانية، لافتا بالقول: "أعتقد أنه كانت هناك عملية تفكير مدروسة للغاية من جانب مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي".

وتابع مارك ماكارلي: "كان على الإسرائيليين أن ينتقموا، ولكن في الوقت نفسه، كان هناك رسالة ضمن هذا الانتقام، وهي: نعم، يمكننا العبور. لا تفعل ذلك مرة أخرى. إذا فعلت ذلك مرة أخرى، فسوف يندلع كل شيء"، مضيفا: "على إسرائيل أن تحافظ على يقظتها" في حال قررت إيران الرد باستعراض آخر للقوة.

ويذكر أنه ولعدة أيام، كانت إسرائيل تدرس ردها على الضربات غير المسبوقة التي شنتها إيران في نهاية الأسبوع، والتي تم شنها ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع سفارتها في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن هجوم أصفهان، الجمعة، كان ضربة إسرائيلية، في حين ورفضت إسرائيل التعليق على الأمر.