أبو عبيدة وما قاله عن سيناريو "رون آراد" يثير تفاعلا.. من هو؟

اسماعيل هنية يعلق على استهداف أبنائه: واهم من يظن أنه سيجبر حماس عن التراجع عن مطالبها

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

يعتقد أنه أقوى بكثير من حماس.. هل تشن إسرائيل حربًا مفتوحة ضد حزب الله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء وما قاله عن سيناريو الجندي الإسرائيلي رون آراد.

صورة غير مؤرخة قدمتها أخبار القناة العاشرة الإسرائيلية في 13 يوليو 2008، يظهر ملّاح سلاح الجو الإسرائيلي رون أراد أثناء احتجازه Credit: Channel 10 via Getty Images)

وقال أبو عبيدة في كلمته: "نحيطكم علما بأن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا أن يتكرر مع أبنائكم (رهائن حماس بهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول) في غزة.."

رون أراد هو ملّاح بسلاح الجو الإسرائيلي تحطمت طائرته الحربية في لبنان العام 1986، وألقى القبض عليه من قبل ميليشيا أمل الشيعية المحلية وتم تسليمه لاحقًا إلى حزب الله المدعوم من إيران.

ويذكر أن كلمة أبو عبيدة هي أول رسالة فيديو له منذ أكثر من ستة أسابيع وجاءت بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس، وتطرق فيها لمواضيع مختلفة برز منها إلقاءه الضوء على الضربة الإيرانية التي وجهت لإسرائيل.