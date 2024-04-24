أبو عبيدة وما قاله عن سيناريو "رون آراد" يثير تفاعلا.. من هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء وما قاله عن سيناريو الجندي الإسرائيلي رون آراد.
وقال أبو عبيدة في كلمته: "نحيطكم علما بأن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا أن يتكرر مع أبنائكم (رهائن حماس بهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول) في غزة.."
رون أراد هو ملّاح بسلاح الجو الإسرائيلي تحطمت طائرته الحربية في لبنان العام 1986، وألقى القبض عليه من قبل ميليشيا أمل الشيعية المحلية وتم تسليمه لاحقًا إلى حزب الله المدعوم من إيران.
ويذكر أن كلمة أبو عبيدة هي أول رسالة فيديو له منذ أكثر من ستة أسابيع وجاءت بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس، وتطرق فيها لمواضيع مختلفة برز منها إلقاءه الضوء على الضربة الإيرانية التي وجهت لإسرائيل.