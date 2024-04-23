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محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، إلى مواصلة الهجمات على إسرائيل في أول رسالة فيديو له منذ أكثر من ستة أسابيع، بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي عشرين دقيقة، قال أبو عبيدة: "سنواصل مهاجمة العدو بمختلف التقنيات طالما استمر العدوان على أرضنا". وأضاف أن مقاتلي حماس "سيواصلون الخروج لمحاربة العدو".

وانتقد المتحدث باسم كتائب القسام دور إسرائيل في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل "تحاول التنصل من كل وعودها"، وتريد "كسب المزيد من الوقت"، حسبما ذكر أبو عبيدة في البيان المتلفز. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس بعرقلة المفاوضات من خلال تقديم مطالب غير معقولة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، الأحد الماضي، إن إسرائيل ستزيد قريبا الضغط "العسكري والسياسي" على حماس لتحرير الرهائن. وقال أبو عبيدة في خطابه، الثلاثاء، إن "ما يسمى بالضغط العسكري يؤدي فقط إلى تعزيز موقفنا".

وأشاد أبو عبيدة بالضربات الإيرانية غير المسبوقة على إسرائيل مطلع الشهر الجاري، وقال إن "رد إيران بحجمه وطبيعته أرسى قواعد جديدة وأربك حسابات العدو"، حسب وصفه.

وشنت إيران هجوما واسع النطاق بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 99% من أكثر من 300 قذيفة تم إطلاقها من إيران.

كما أشاد أبو عبيدة بالوكلاء الإقليميين المدعومين من إيران في لبنان واليمن والعراق. ويُعتقد أن طهران تدعم وكلاءها، ولكن لا تسيطر عليهم بشكل كامل، بما في ذلك حزب الله القوي في لبنان، والمتمردين الحوثيين في اليمن.