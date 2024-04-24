مظهر أبو عبيدة وما قاله عن ضربة إيران لإسرائيل بآخر فيديو يثير تفاعلا

مع ضغط بن غفير للرد العسكري.. هل ستتمكن إسرائيل من مهاجمة إيران مع تجنب التصعيد؟

فيديو يُظهر ما يبدو آثار انفجارات بقاعدة الحشد الشعبي المدعوم من إيران في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الكلمة التي ألقاها أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء.

وفيما أبرز نشطاء هيئة أبو عبيدة وأنه ظهر "ضعفان" في أول رسالة فيديو له منذ أكثر من ستة أسابيع، بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس، ذهب نشطاء آخرون لإلقاء الضوء على ما قاله حول الضربة الإيرانية التي وجهت لإسرائيل.

وأشاد أبو عبيدة بالضربات الإيرانية غير المسبوقة على إسرائيل مطلع الشهر الجاري، وقال إن "رد إيران بحجمه وطبيعته أرسى قواعد جديدة وأربك حسابات العدو"، حسب وصفه.

وشنت إيران هجوما واسع النطاق بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 99% من أكثر من 300 قذيفة تم إطلاقها من إيران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد قال في بيان، الأحد الماضي، إن إسرائيل ستزيد قريبا الضغط "العسكري والسياسي" على حماس لتحرير الرهائن. وقال أبو عبيدة في خطابه، الثلاثاء، إن "ما يسمى بالضغط العسكري يؤدي فقط إلى تعزيز موقفنا".