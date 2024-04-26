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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، على تصريحات عضو مجلس الشورى القطري، عيسى النصر، واتهامه اليهود بـ"قتل الأنبياء" خلال جلسة بالجامعة العربية أثارت تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إسرائيل بالعربية تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) صورة للمشرّع القطري خلال الجلسة، قائلة بتعليق: "نحن ندين الخطاب المعادي للسامية الذي القاه عيسى بن احمد النصر، عضو مجلس الشورى القطري في جلسة الجامعة العربية.. ان دعم المجزرة التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية في 7 أكتوبر، واتهام اليهود بـ’قتل الأنبياء‘ أو دعوة إلى إبادة دولة إسرائيل هي نتيجة للتحريض المستمر في العالم العربي، ويجب ادانتها من قِبَل الزعماء العرب!".

وقال النصر، في كلمته أمام جلسة في الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه "لن يكون هناك سلام أو تفاوض" مع إسرائيل، وبرر ذلك بالقول: "لأن عقيدتهم أصلا لا تعترف بالتفاوض بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب"، على حد قوله.

وأردف النائب القطري قائلا عن إسرائيل: "لقد مضى على المبادرة العربية 22 عاما ولم يعترفوا بها، هم يعترفون بشيء واحد فقط وهو القتل"، حسب تعبيره.

ورأى النصر أن عملية "طوفان الأقصى" وهو الاسم الذي أطلقته حركة "حماس" على هجومها على مدن ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هي "مقدمة للقضاء على فساد الكيان الصهيوني الثاني في الأرض، وبداية إن شاء الله لنهاية دولتهم"، على حد قوله.