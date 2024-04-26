مصر.. اللواء عباس كامل في إسرائيل ومسؤول يوضح لـCNN السبب

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

(CNN)-- قال مسؤول اسرائيلي أن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل يزور إسرائيل، الجمعة، لإجراء محادثات امنية ودفع المفاوضات حول وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول لشبكة CNN إن اللواء عباس كامل من المقرر أن يواصل المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول التنسيق الأمني ​​حيال عملية إسرائيلية محتملة في رفح وكذلك المفاوضات بشأن الرهائن.

وفي سياق متصل قال مسؤول إسرائيلي آخر بتصريحات منفصلة لشبكة CNN إن مجلس الحرب في إسرائيل اجتمع مساء الأحد لمناقشة مصير الرهائن الـ 133 الذين ما زالوا محتجزين داخل قطاع غزة، ولكن مع انهيار المفاوضات لمحاولة إطلاق سراحهم على مدار الأسبوع الماضي، يبدو أن الكلمات الرئيسية الآن لدى المسؤولين في إسرائيل هي "الضغط العسكري".

وهذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تصريح قبل اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً إن "إسرائيل ستوجه قريباً ضربات إضافية ومؤلمة وستزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس من أجل تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".