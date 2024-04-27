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(CNN) -- أعلن القيادي في حركة "حماس" خليل الحية، السبت، أن الحركة تلقت ردا من إسرائيل على مقترح تطرحه عبر وسطاء مصريين وقطريين خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف الحية، في بيان، أن "الحركة ستدرس هذا الاقتراح، وعند الانتهاء من دراسته ستقدم ردها".

وجاءت تصريحات القيادي في "حماس" وسط جهود لدفع المفاوضات حول وقف إطلاق النار.

وكان مسؤول إسرائيلي قال لشبكة CNN إن مجلس الحرب في إسرائيل اجتمع، مساء الأحد، لمناقشة مصير الرهائن الـ 133 الذين ما زالوا محتجزين داخل قطاع غزة، ولكن مع انهيار المفاوضات لمحاولة إطلاق سراحهم على مدار الأسبوع الماضي، يبدو أن الكلمات الرئيسية الآن لدى المسؤولين في إسرائيل هي "الضغط العسكري".

وهذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تصريح قبل اجتماع مجلس الوزراء، قائلا إن "إسرائيل ستوجه قريبا ضربات إضافية ومؤلمة وستزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس من أجل تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".

وكذلك قال مسؤول اسرائيلي إن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل زار إسرائيل، الجمعة، لإجراء محادثات أمنية ودفع المفاوضات حول وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول، لـCNN، أن كامل من المقرر أن يواصل المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول التنسيق الأمني ​​حيال عملية إسرائيلية محتملة في رفح وكذلك المفاوضات بشأن الرهائن.