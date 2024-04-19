مدير CIA يعلق على رفض "حماس" لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار

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محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، الخميس، عن شعوره بـ"خيبة أمل كبيرة" جراء رفض حركة "حماس" لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف بيرنز، خلال حضوره جلسة في مركز جورج دبليو بوش الرئاسي، المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة ومصر وقطر بأنه "كان بعيد المدى للغاية".

وقال: "لقد كانت خيبة أمل كبيرة أن نحصل على رد فعل سلبي من حماس عبر القطريين والمصريين على هذا المقترح، في الوقت الحالي، رد الفعل السلبي هذا هو الذي يقف في طريق حصول المدنيين الأبرياء في غزة على الإغاثة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها"، وتابع: "لقد ثبت أن الأمر صعب للغاية".

كانت شبكةCNN ذكرت، في وقت سابق، أن هذا المقترح تضمن إمكانية إطلاق سراح حوالي 900 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل 40 رهينة إسرائيلية.

وأبلغت "حماس" الوسطاء منذ ذلك الحين أنها تعرض فقط إطلاق سراح 20 رهينة في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وذكر بيرنز أنه التقى بعائلات الرهائن و قال إن "أمر ينفطر له قلبك لأنك تستطيع أن ترى ما هو على المحك هنا أيضا، ولذلك سنواصل العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول بصراحة إنني متأكد من أننا سننجح، لكن ذلك ليس بسبب قلة المحاولة".