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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تقارير إصابة العشرات بحالات تسمم مصدرها أحد المطاعم في العاصمة السعودية، الرياض، وله عدد من الفروع الأخرى الأمر الذي أثار تفاعلا.

المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي عقّب بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا، فجر السبت: "نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.. التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.. كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".

وكان العبدالعالي قد قال في تدوينة مساء الجمعة: "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

من جهتها نشرت أمانة منطقة الرياض بيانا أكدت فيه على أنها أغلقت فروع المطعم ومعمله الرئيسي لتموين سلسلة فروعها في الرياض.