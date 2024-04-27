أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

(CNN)-- تتشارك الإمارات العربية المتحدة مع إحدى وكالات الإغاثة، لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر، حسبما أفاد مسؤول إماراتي، السبت، لشبكة CNN.

وصرح مسؤول إماراتي لشبكة CNN، السبت، أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (ANERA)، غادرت سفينة تحتوي على 400 طن من المساعدات الغذائية من قبرص في طريقها إلى غزة، الجمعة.

وأضاف المسؤول: "بالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) لتلقي وتوزيع الغذاء، تهدف الإمارات إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها شحنة مساعدات إلى غزة بحرا، منذ الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي (WCK) في بداية الشهر الجاري. وعلق WCK عملياته عن طريق البحر إلى غزة بعد مقتل موظفيها.

ولم يتضح على الفور متى ستصل السفينة إلى غزة.

وأضاف المسؤول لشبكة CNN: "تواصل الإمارات استكشاف جميع السبل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة الأزمة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة وتعظيم إيصال المساعدات إلى القطاع بحرا وجوا وبرا".