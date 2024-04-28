قيادي بحماس لـCNN: وفد الحركة يتوجه إلى القاهرة الاثنين لهذا السبب

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(CNN)-- أعلن قيادي كبير في المكتب السياسي لحركة حماس لشبكة CNN أن وفداً من حماس برئاسة المسؤول الكبير خليل الحية سيسافر إلى القاهرة، الاثنين، لمواصلة إجراء محادثات حول اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.

وكان مسؤول إسرائيلي قال، السبت، لشبكة CNN، إن إسرائيل لم تقبل المقترح المصري وقدمت شروطها الخاصة لصفقة الرهائن.

ولم توافق إسرائيل على إنهاء الحرب، وعلى الانسحاب من غزة وعلى المطالب الأخرى التي قدمتها حماس.

وكان مسؤولون مصريون وإسرائيليون صرحوا لشبكة CNN، الجمعة، بأن وفدًا مصريًا يزور إسرائيل في محاولة لدفع المفاوضات المتوقفة الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.