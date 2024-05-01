حزب أردوغان يرد على وصف رئيس بلدية إسطنبول "حماس" بـ"الجماعة الإرهابية"

بلينكن: أمام حماس عرض "سخي" من قبل إسرائيل.. وهذا ما قاله مصدر لـCNN حول المقترح

(CNN)-- علق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الثلاثاء، على وصف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول ومنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حركة "حماس" بأنها "جماعة إرهابية"، خلال مقابلة مع شبكة CNN.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جيليك، للصحفيين، إن حزبه يعتبر أنه "من الخطأ تماما وصف حماس واتهامها بأنها منظمة إرهابية".

وكان رئيس بلدية إسطنبول قال، خلال المقابلة، إن "حماس نفذت هجوما في إسرائيل نشعر بحزن عميق بسببه"، وأضاف: "أي هيكل منظم ينفذ أعمالا إرهابية ويقتل الناس بشكل جماعي يعتبر منظمة إرهابية بالنسبة لنا"، وأدان تصرفات إسرائيل و"القمع الوحشي" للفلسطينيين.

وفي المقابل، ندد جيليك، خلال مؤتمر صحفي بثته هيئة الإذاعة التركية (TRT)، "بـأي هجمات على مدنيين أبرياء"، لكنه قال: "في هذه المرحلة، القضية الرئيسية ليست حماس، بل سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتمثلة في الإبادة الجماعية والمذابح ضد الفلسطينيين"، حسب قوله.

وأضاف: "إذا كان هناك إرهاب، فهذا هو الاسم الذي يجب أن يطلق على سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها حكومة نتنياهو، وسيكون من الخطأ وصف حماس بهذه الطريقة".

وتأتي تصريحات جيليك بعد أن رد منافس إمام أوغلو في انتخابات رئاسة البلدية، مراد كوروم، الأحد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ووصف "حماس" بأنها "شرف فلسطين"، وقال مراد كوروم: "بينما يتم ذبح عشرات الآلاف من الأبرياء أمام أعين العالم، وبينما تُرتكب أكبر جرائم الحرب في العالم وتُرتكب الإبادة الجماعية في فلسطين، فإن كلمات عمدة إسطنبول إمام أوغلو عن حماس ليست إنسانية"، حسب قوله.