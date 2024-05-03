قطر ترد على مزاعم دعمها مظاهرات الجامعات بأمريكا المؤيدة للفلسطينيين

استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت السفارة القطرية على ما يثار من مزاعم حيال دعم الدوحة للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للسفارة القطرية على لسان المتحدث باسمها، علي الأنصاري، نشر على الصفحة الرسمية لها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، وورد فيه: "هناك معلومات مغلوطة تنتشر حيال علاقة قطر ببعض الجامعات الأمريكية. ونشر معلومات مضللة عن علاقة قطر مع جامعات أمريكية لدعم اجنداتها الخاصة أمر غير مسؤول بصورة عميقة. ويفترض أن يدان من قبل جميع الأطراف.."

وتابع السفارة في بيانها: "قبل عقود، طلبت قطر من عدد من الجامعات من أمريكا وأوروبا المجيء لقطر لدعم بناء مؤسسات التعليم العالي لدينا.. قطر فخورة بشدة بفروع الجامعات الأمريكية العاملة في الدوحة.."

وأضافت: "التبرعات القطرية للجامعات الأمريكية موجهة للكلف التشغيلية لفروع الجامعات في الدوحة، وتمويل البناء والصيانة ورواتب الكليات وغيرها من الكلف داخل قطر وليس في أمريكا، قطر لا تتدخل ابدا في المراكز التعليمية أو في المقررات لأي من المدارس أو الكليات أو الجامعات الأمريكية".

وأكدت السفارة في ختام بينها على أن قطر "لطالما وستظل دوما مستمرة في إدانة معاداة السامية والإسلاموفوبيا وكل أشكال خطابات الكراهية بأقسى العبارات".