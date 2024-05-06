الدفاع المدني بغزة: مقتل 29 شخصا وإصابة 25 في غارات إسرائيلية ليلية

طبيبة أردنية أشرفت على مئات عمليات الولادة في غزة خلال الحرب تكشف لـCNN ويلات ما تعاني منه أمهات القطاع

"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

كاميرا CNN ترصد عشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية بعد انسحابها من خان يونس جنوب غزة

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 29 شخصا، وأُصيب 25 آخرون في غارات ليلية شنها الجيش الإسرائيلي في أنحاء غزة، وفقا لمسؤولين محليين، الاثنين.

وقال الدفاع المدني في غزة، إنه في مدينة رفح الجنوبية، قُتل 21 شخصا، بينهم أطفال، عندما استهدفت غارات جوية منطقة سكنية، فأصابت 11 منزلا.

وأضاف الدفاع المدني في غزة في بيان: "فرقنا في رفح لا تزال تتعامل مع استهدافات متعددة لمنازل سكنية وأخرى غير مأهولة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفقدان آخرين تحت الأنقاض".

وبحسب مصادر طبية، قُتل شخصان وأُصيب 5 آخرون بعد أن استهدفت غارة جوية مبنى سكنيا قرب تقاطع سمر وسط مدينة غزة، وتم نقلهم إلى المستشفى الأهلي المعمداني في المدينة.

وقال مستشفى شهداء الأقصى لشبكة CNN، إن 6 أشخاص قُتلوا في دير البلح بوسط غزة وأُصيب 20 شخصا في غارة جوية على مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" في النصيرات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، إن الجيش استهدف بالتنسيق مع القوات الجوية، ما أسماه "مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس"، الواقع في مجمع الأونروا في وسط غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "نتيجة للضربة، لم يعد مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس الموجود في مجمع الأونروا يعمل".