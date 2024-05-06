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(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية القطرية في إسرائيل يرسل "إشارة خاطئة"، مؤكدة على أهمية حماية حرية الصحافة.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس"، أن "المشهد الصحفي الحر والمتنوع هو حجر الزاوية المهم في أي ديمقراطية ليبرالية. خاصة في أوقات الأزمات، والأمر كذلك بشكل خاص مهم لحماية حرية الصحافة. وللسلطات الإسرائيلية".

وأردفت الوزارة أن "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل يرسل إشارة خاطئة للخارجية الألمانية".

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية في البلاد.

ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للعالم العربي، الأحد، الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية بعد إعلان نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وأضاف المتحدث في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ستتم مصادرة معدات البث الخاصة بقناة الجزيرة، ومنع مراسلي القناة من العمل، وسيتم شطب القناة من شركات البث التلفزيوني عبر الكوابل والفضائيات، وسيتم حجب مواقع الجزيرة على شبكة الإنترنت".