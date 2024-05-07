شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الغزي من معبر رفح، الثلاثاء، يمكن أن تؤدي إلى توقف جهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت وكالة "الأونروا" على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "استمرار انقطاع دخول المساعدات وإمدادات الوقود عند معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة بجميع أنحاء قطاع غزة".

وأوضحت الوكالة أن "الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، وخاصة في شمال غزة سوف يزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد هذه".

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه سيطر عملياتيا على المنطقة والمعبر (من ناحية قطاع غزة)، مع مقطع فيديو يظهر عدة دبابات إسرائيلية داخل محيط المعبر.

وقد تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي، ومع مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية (COGAT)، حول هذا الموضوع، وسألت عن أي خطط لمواصلة دخول المساعدات إلى غزة.