قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أنها نجحت في تدمير طائرة حوثية بدون طيار "مسيرة" أطلقها الحوثيون في اليمن فوق منطقة البحر الأحمر، لما تمثله من تهديد على السفن الأمريكية والتحالف.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في يوم 6 مايو/آيار 2024، حوالي الساعة 10:47 صباحاً (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في التصدي وتدمير طائرة بدون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران فوق منطقة البحر الأحمر".

وأضاف منشور "سنتكوم": "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، أنها تلقت تقريرا عن وقوع انفجارين قرب سفينة على بعد 82 ميلا بحريا (حوالي 152 كيلومترا)، جنوب عدن باليمن.

وأضافت الهيئة في منشور عبر حسابها على "إكس"، أن "القبطان أبلغ عن سماع دوي انفجارين بالقرب من السفينة التجارية"، مضوحا أن "السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يُصب أحد من طاقمها بأذى".

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادث قيد التحقيق، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.