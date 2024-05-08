حصريًا لـCNN.. الصفدي: نتنياهو يتجاهل حتى داعمه الأول.. ومواصلة اجتياح رفح ستؤدي إلى كارثة أخرى

(CNN)-- نُقل طفل، عمره أربعة أشهر لم يعش يومًا دون حرب، ضمن 35 قتيلاً إلى مستشفى الكويت التخصصي برفح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المستشفى، الأربعاء، إنه تم نقل 35 جثة لهم خلال اليوم الماضي، بينهم تسعة أطفال. وأشارت إلى أن أغلب القتلى في العشرينات والثلاثينات من العمر.

كما تم نقل 129 شخصًا آخرين أصيبوا إلى المستشفى خلال اليوم الماضي. وحذّر المسؤول الإعلامي في المستشفى، صابر محمد، الأربعاء، من أن المستشفى "صغير جدًا وإمكاناته محدودة"، وبالتالي لا يستطيع التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا.

ومستشفى الكويت التخصصي هو المستشفى الوحيد العامل المتبقي في رفح بعد خروج مستشفى النجار من الخدمة عندما أعلنت القوات الإسرائيلية شرق رفح منطقة حمراء. وتعد قدرات المستشفى ضئيلة مع نقص في الكوادر الطبية المتخصصة.

لا تزال هناك مستشفيات ميدانية في رفح، إلا أنها تكافح أيضًا من أجل الاستمرار في العمل. قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إنها تقوم بإخراج المرضى من مستشفى رفح الإندونيسي الميداني استعدادًا لعملية إجلاء محتملة.

ويستقبل مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس أيضًا المصابين من رفح، حيث وصلت إليه صباح الأربعاء جثة شخص قُتل جراء القصف المدفعي خلال الليل.