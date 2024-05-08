(CNN)— قال النائب الأول لمدير شؤون الأونروا في غزة، سكوت أندرسون، الأربعاء، إن "ما يقرب من 50 ألف شخص" غادروا مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية نتيجة لأمر الإخلاء الإسرائيلي.

وأضح اندرسون في تصريح للزميلة روزماري تشيرش على شبكة CNN: "لقد تتبعنا ما يقرب من 50,000 شخص غادروا رفح خلال الـ 48 ساعة الماضية. لقد رأيناهم يذهبون إلى خان يونس، وبعضهم ذهب إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي، والبعض الآخر ذهب إلى دير البلح".

وأضاف أندرسون أيضاً أن الأشخاص الذين يفرون إلى خان يونس سيصلون إلى منطقة دمرتها الحرب بالفعل، مشددا على أن وصول المزيد من المساعدات الإنسانية يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لوكالته.

ويذكر أن سكان في غزة بدأوا مغادرة شرق رفح، الاثنين، بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي السكان هناك بـ"الإخلاء الفوري" أثناء قيامه بعملية عسكرية في المدينة.