تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

(CNN) -- أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، لنظيره الأردني أيمن الصفدي عن إدانته للهجمات التي شنها متشددون إسرائيليون على قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت في طريقها من الأردن إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن بلينكن أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني، أن الولايات المتحدة "تتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ الإجراءات الكاملة والمناسبة لمنع تلك الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف ميلر: "الوزير أدان أيضا جهود حركة حماس للاستيلاء على المساعدات داخل غزة ومنعها من الوصول إلى المستفيدين".

وتابع أن بلينكن والصفدي "ناقشا العمل من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن وكذلك الجهود المستمرة لمنع انتشار الصراع"، وأكد بلينكن على "موقف الولايات المتحدة الواضح بشأن مدينة رفح".

وذكر المتحدث أن بلينكن، الذي كان في إسرائيل عندما حدثت الهجمات، قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "تلك الهجمات غير مقبولة، ويتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات لمنعها".

وأضاف ميلر أن اعتقال إسرائيل لـ3 أشخاص بسبب هجوم على قافلة مساعدات كان "من الواضح أنه الشيء المناسب الذي ينبغي القيام به".

وأضاف المتحدث، في إشارة إلى رحلة بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل: "هذا شيء حدث للمرة الأولى، عندما كنا في إسرائيل، وأثار الوزير الأمر مباشرة مع رئيس الوزراء نتنياهو".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني، خلال الاتصال، إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قافلة مساعدات أردنية التي كانت في طريقها إلى بيت حانون/ إيريز من قبل المستوطنين المتشددين الذين ارتكبوا جريمتهم الدنيئة دون أن تواجههم السلطات الإسرائيلية"، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان التقى، الاثنين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.