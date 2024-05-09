سفير إسرائيل بـUN يرد على تصريحات بايدن لـCNN

بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

بعد هجوم إيران على إسرائيل.. بايدن لنتنياهو: اعتبر هذه الليلة انتصارًا

(CNN)— قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في مقابلة لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان 11"، إن قرار بايدن بوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل قد "يضعف بشكل كبير قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية".

وأضاف قائلاً إن قرار بايدن "يصب في مصلحة حماس، وربما يمنع أو على الأقل يضر بشكل كبير قدرة إسرائيل على تحقيق أحد أهدافها الرئيسية في هذه الحرب، وهي إسقاط حكومة حماس".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك نوايا سيئة وراء ذلك، لكن من الواضح أن أي قيود على إسرائيل، قادمة من حلفائها، يفسرها أعداؤها على أنها شيء يمنحهم الأمل بالنجاح في أفعالهم.. ويمكن أن يشجع أعداء دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية".

وأضاف أن هذه الخطوة من "المحتمل أن تكون مرتبطة بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة، ومن المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس كنا ممتنين له منذ بداية الحرب".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي بعد المقابلة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شبكة CNN، الأربعاء، حيث صرح للمرة الأولى أنه، سيوقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن، للزميلة إيرين بورنيت في مقابلة حصرية على CNNفي إشارة إلى القنابل التي أوقف إرسالها لإسرائيل مؤقتا: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وأستعرض بايدن استمرار تقديم الأسلحة الدفاعية لإسرائيل بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وقال عن الشحنات الأخرى: "أنها ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح".