تل أبيب.. اشتباكات بين الشرطة وأفراد عائلات الرهائن في غزة

بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

(CNN)-- اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وأفراد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة ليلة الأربعاء في تل أبيب، لتعلن الشرطة القبض على شخصين بعد أن اصطدم المتظاهرون بالحواجز والضباط الأمر الذي أدى لإصابة اثنين من الضباط بجروح طفيفة.

وقال بيان الشرطة إن الضباط يواصلون وجودهم في مواقع الاحتجاج للحفاظ على الأمن والنظام العام.

وكانت ناتالي زانجوكر، شقيقة الرهينة الإسرائيلي ماتان زانجوكر، من بين المصابين خلال الاشتباكات.

وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تجلس والدة ناتالي زانجوكر بجانبها في غرفة المستشفى. وفي وقت سابق من الاحتجاج، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي زانجوكر فوق سيارة أثناء الاحتجاجات، وهي تحمل صور شقيقها.