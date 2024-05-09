هيئة معابر غزة: معبر كرم أبو سالم مغلق لليوم الرابع على التوالي

شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

(CNN)-- لا تزال التقارير المتضاربة تلقي بظلالها على الوضع الحالي في معبر كرم أبو سالم، بعد أن أغلق المعبر الحدودي الحيوي لإيصال المساعدات إلى غزة، الأحد، بسبب هجوم صاروخي قريب أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

وصرح المتحدث باسم هيئة معابر غزة، هشام عدوان الخميس أن "المعبر مغلق لليوم الرابع على التوالي".

وقالت هيئة التنسيق الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، الأربعاء، إن "المعبر أعيد فتحه أمام دخول المساعدات الإنسانية"، لكن لجنة المعابر الحدودية الفلسطينية نفت المزاعم الإسرائيلية، قائلة إنه "لم تعبر أي شاحنات".

وكرر عدوان مؤكداً أن ما تم تداوله، الأربعاء، عن فتح المعبر عار من الصحة، وذكر أن:" وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تحاول حتى الذهاب إلى المعبر لمحاولة تسهيل المساعدات ".

تابع عدوان قائلاً: "معبر رفح لا يزال مغلقاً أيضاً "، وزعم أنه تم "استهداف العمال الذين كانوا يحاولون نقل المساعدات في المنطقة، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص".