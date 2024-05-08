تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

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(CNN)-- قالت الحكومة الإسرائيلية ووحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق إن معبر كرم أبو سالم إلى غزة أعيد فتحه، الأربعاء، لكن على الجانب الفلسطيني، نفت سلطة معابر غزة دخول أي شاحنات مساعدات إلى القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إنه أعيد فتح المعبر بعد "إغلاقه بسبب إطلاق صواريخ من قبل منظمة حماس الإرهابية باتجاه منطقة المعبر أمس (الثلاثاء)".

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر ما لا يقل عن ثماني شاحنات مساعدات تدخل المعبر، حيث يمكن رؤية العمال على الرافعات الشوكية وهم يقومون بتفريغها. ولم يتضح من الفيديو ما إذا كانت أي من الشاحنات قد عبرت إلى غزة بعد خضوعها للتفتيش الأمني ​​وتفريغ حمولتها.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من وقت تصوير الفيديو.

في المقابل، نفت هيئة المعابر الحدودية الفلسطينية المزاعم الإسرائيلية، قائلة إنه لم تعبر أي شاحنات. وقالت أيضًا إن الموظفين الفلسطينيين تعرضوا لإطلاق النار عندما اقتربوا من المعبر، وهو الحادث الذي أكده الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليًا بمراجعة الظروف المحيطة بحادث إطلاق النار تجاه مركبة تقل عمالاً فلسطينيين كانوا في طريقهم للعمل في الجانب الغزاوي من معبر كرم أبو سالم". وأضاف أن "عدة أشخاص أصيبوا ويتلقون العلاج الطبي الأولي في مكان الحادث من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وعلى الرغم من نفي الجانب الفلسطيني، أكد الجيش الإسرائيلي أيضًا أن "معبر كرم أبو سالم مفتوح لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن النشاط العملياتي على الجانب الغزاوي من المعبر مستمر".