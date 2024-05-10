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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، مساء الخميس، أنه يجري التفكير حاليا لتنفيذ المرحلتين الخامسة والسادسة من "التصعيد" ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

ووجه زعيم متمردي اليمن رسالة لجامعة الدول العربية وإلى مصر بشأن العملية الإسرائيلية في رفح وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من المعبر، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء بنسختها التابعة للحوثي.

وقال عبدالملك الحوثي: "من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات مهمة جداً وحساسة ومؤثرة على الأعداء"، على حد زعمه.

وأضاف الحوثي: "لدينا خيارات استراتيجية حساسة مهمة ومؤثرة على العدو"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.

وشدد عبدالملك الحوثي قائلا: "ليس هناك بالنسبة لنا أي خطوط حمراء يمكن أن تعيقنا عن تنفيذ عملياتنا، وليست هناك حسابات سياسية تؤثر علينا في مستوى موقفنا".

وأردف الحوثي قائلا: "في ظل عدم تفعيل قدرات الدول العربية بما تمتلكه من إمكانات متنوعة وضخمة، فإذا رغبت أي دولة عربية أن نفعّل تلك الإمكانيات التي في مخازنها بدلاً من أن تبقى معرضة للصدأ أو للاستخدام السيئ، نحن مستعدون لتفعيلها ضد العدو الصهيوني"، حسب وصفه.

وأشار عبدالملك الحوثي إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، وإنما هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري"، وزعم أن "اجتياح معبر رفح هو تحدٍ لمصر ويشكل تهديدا على أمنها، كما أنه ينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها"، حسبما أفادت "سبأ".

وجدد زعيم الحوثيين "التأكيد على أنه من المفروض على مصر أن تكون في مقدمة التحرك العربي لموقف حازم للضغط على العدو، لإخلاء معبر رفح"، مشيراً إلى أنه إزاء العدوان على رفح، "تملك الدول العربية خيارات كثيرة سياسية ودبلوماسية واقتصادية". وقال إن "مذكرة الاحتجاج المصرية بشأن معبر رفحليست كافية، ولن يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام"، حسب قوله.

وأثنى زعيم الحوثيين على ما وصفه بـ"موقف الدول العربية التي لم توافق للأمريكيين على استخدام أراضيها في الاستهداف للشعب اليمني". وأعرب عن أمله "أن تكون الدول العربية أكثر تحرراً من الهيمنة لقوى الاستكبار العالمي"، مؤكداً أن الدول العربية أولى بالتحرر الذي تشهده الكثير من البلدان الإفريقية"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.

وزعم الحوثي أن "عُقدة الشعور بالضعف وصلت لدى بعض الأنظمة إلى أن ترى نفسها لا تستطيع حماية نفسها إلا بالأمريكيين"، حسب وصفه.

وأوضح زعيم متمردي اليمن أن "عدد السفن المستهدفة بلغت 112 سفينة، وكانت العمليات خلال هذا الأسبوع بـ10 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة، فيما بلغت عدد العمليات خلال الشهر الماضي 25 عملية، نُفذت بـ71 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سبأ".