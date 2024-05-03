قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن في بيان، الجمعة، بدء تنفيذ ما أسموها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، بما يشمل استهداف جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من البحر المتوسط.

وقال الحوثيون في بيان أوردته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة لهم إنه تم "بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، والتي تشمل استهداف كافة السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ (فلسطين المحتلة) من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثيين المسلحة"، طبقا للبيان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المتمردين الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان خلال مسيرة بالعاصمة صنعاء أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات المعركة في قطاع غزة... والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية ضد منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة، والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار"، حسب وصفه.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن "تنفيذ المرحلة الرابعة سيبدأ من ساعة إعلانِ هذا البيان".

وحذر المتحدث في البيان من أنه إن "شنت إسرائيل هجوما على رفح بقطاع غزة، ستقوم قوات الحوثيين بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد ودخول (الموانئ الإسرائيلية) من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور من منطقة عمليات قوات الحوثيين، بغض النظر عن وجهتها".

كما أكد البيان أن الحوثيين "لن يترددوا في الاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى يتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان عليه"، طبقا لوكالة "سبأ".

وأكد يحيى سريع أن تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد "يأتي تنفيذا لتوجيهات زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".