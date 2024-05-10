بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن لديه الأسلحة التي يحتاجها لتنفيذ المهام التي يخطط لها في معركة مدينة رفح.

ورد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، عندما سئل بشأن إذا كان الجيش الإسرائيلي مستعدا لخوض معركة في رفح بجنوب غزة دون أسلحة أمريكية، حيث قال: "الجيش الإسرائيلي لديه أسلحة للمهام التي يخطط لها، وكذلك بالنسبة للمهمات في رفح، لدينا الأسلحة التي نحتاجها".

وأضاف: "أنا أقول ذلك الآن في سياق كل ما توصلت إليه الولايات المتحدة، لأنه من المهم أن أقول ذلك، إن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وجيشها حتى الآن لم يسبق لها مثيل طوال الحرب".

وتحدث هاغاري أيضا عن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، حيث قال: " حركة حماس استخدمت معبر رفح للإرهاب، لقد عثرنا في المنطقة على عدد من فتحات الأنفاق الإرهابية التي نقوم بمسحها وإجراء تحقيقات بشأنها".

وأضاف: "حتى الآن، قضت قواتنا على نحو 50 إرهابيا في المنطقة، وسط اشتباكات وغارات جوية وتمشيط للمنطقة"، وتابع: "على طول الحدود الشمالية لإسرائيل قتلنا في الأيام الأخيرة 9 إرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان وضربنا حوالي 115 هدفا للجماعة".