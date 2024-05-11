بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

بايدن لـCNN: ترامب لا يعترف بالديمقراطية ولن يتقبل الهزيمة في الانتخابات

(CNN) -- يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل سلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب تحذيره لإسرائيل، خلال مقابلة مع شبكة CNN هذا الأسبوع، من أن أي هجوم إسرائيلي كبير في مدينة رفح سيؤدي إلى قطع بعض الأسلحة الأمريكية.

وأرسلت مجموعة من 26 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب رسالة إلى بايدن، الجمعة، قائلين إنهم "قلقون للغاية بشأن الرسالة التي تبعثها الإدارة (الأمريكية) إلى حماس وغيرها من الوكلاء الإرهابيين المدعومين من إيران من خلال حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

كما طلبت مجموعة الديمقراطيين في مجلس النواب، بقيادة النائب جوش جوتهايمر، إحاطة من البيت الأبيض للحصول على مزيد من المعلومات حول قرار بايدن، وكذلك كيف ومتى سيتم تسليم المساعدات التي خصصها الكونغرس لإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، وجه بايدن بتعليق إرسال 3500 قنبلة إلى إسرائيل، والتي كان مسؤولو الإدارة يخشون استخدامها في رفح.

وفي الوقت نفسه، يستغل الجمهوريون تصريحات بايدن وتعامله مع المساعدات الخارجية، حيث أشار النائب عن الحزب الجمهوري كوري ميلز إلى أنه يخطط للتقدم بطلب لعزل بايدن، واصفا إنذاره لإسرائيل بأنه "جريمة تستوجب العزل" واتهمه بـ"إساءة استخدام السلطة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعثر الجهود التي بذلها الحزب الجمهوري لعزل بايدن.

وفتح رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الجمهوري جيمس كومر تحقيقا بشأن تعامل بايدن مع المساعدات لإسرائيل في أعقاب تصريحاته الأخيرة.