دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، تدمير 4 طائرات دون طيار أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن، باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت سنتكوم، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "في يوم 10 مايو/أيار حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران نظامًا لطائرة دون طيار فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن. ونجحت طائرة تابعة للتحالف في التصدي للطائرة دون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "في وقت لاحق، بين الساعة 4:30 و 4:45 صباحًا تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو/أيار، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه البحر الأحمر من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأردفت سنتكوم، قائلة إنه "تقرر أن هذه الطائرات دون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، بحسب البيان.