"سجال" بين سيناتور أمريكي وخارجية إيران بشأن "القنبلة النووية وحرب غزة"

(CNN)-- وقع سجال كلامي بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن تصريحات الأخير حول "حق إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها" للدفاع عن نفسها، ومقارنته حربها في غزة بإسقاط الولايات المتحدة قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وكان غراهام قال، خلال مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية، الأحد: "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد بيرل هاربور، ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح، أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب، لا يمكنهم تحمل الخسارة."

وجاء التصريح السيناتور الأمريكي تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة CNN، بحجب أسلحة معينة عن إسرائيل إذا شنت عملية عسكرية في رفح، المدينة الواقعة في جنوب غزة حيث يلجأ أكثر من مليون مدني.

ورد ليندسي غراهام، خلال المقابلة، عن السبب الذي يجعل من المقبول أن يحجب الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان أسلحة معينة عن إسرائيل خلال حربها في لبنان في الثمانينيات، ولكن من غير المقبول أن يهدد بايدن بفعل ذلك الآن، حيث أجاب غراهام: "هل يمكنني أن أقول هذا؟، لماذا من المقبول أن تقوم أمريكا بإسقاط قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي لإنهاء حرب التهديد الوجودي بينهما؟ لماذا كان من المناسب لنا أن نفعل ذلك؟ اعتقدت أنه كان على ما يرام"، وأضاف: "لذا، يا إسرائيل، افعلي كل ما عليك فعله للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية كل ما عليك فعله".

وتابع أن "حماس هي المسؤولة عن سقوط ضحايا من المدنيين طوال فترة الصراع"، وذكر: "أعتقد أنه من المستحيل التخفيف من الوفيات بين المدنيين في غزة طالما أن حماس تستخدم سكانها كدروع بشرية، لم أر قط في تاريخ الحرب مثل هذه الجهود الصارخة من قبل عدو كحماس لتعريض المدنيين للخطر".

من جانبه، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، على تصريحات غراهام، حيث قال: "هذه تصريحات صدرت عن السيناتور الذي تحمل بلاده في سجلها استخدام القنبلة النووية، لكنها تدعي على الدوام بأنها تدافع عن حقوق الانسان، وتؤكد بأنها مؤهلة لتقييم وإصدار الأحكام حول مدى احترام حقوق الإنسان من جانب الدول الأخرى".

وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي، أن يدين بكل شدة وقلق، الدعم اللامحدود الذي تقدمه واشنطن للكيان الصهيوني، وأن يقف بوجه هكذا تصريحات شيطانية، وبالتالي يضع حدا عاجلا لجرائم التجويع والإبادة الجماعية المتزايدة في قطاع غزة"، وذلك فقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي المقابل، رد غراهام عليه، عبر "إكس": "إلى وزارة الخارجية الإيرانية: دعوني أكون واضحا، أنا أؤيد عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي تمنحهم القدرة على تدمير الأنفاق والمخابئ وأماكن اختباء الإرهابيين الجبناء الذين تدعمهم وتمولهم".

وأضاف: "استخدام الأسلحة النووية في غزة ليس ضرورياـ يمكن استخدام 2000 رطل من القنابل الخارقة للتحصينات، ومن المعتقد أن استخدام الأسلحة النووية لإنهاء النظام الياباني المتعصب أنقذ حياة عشرات الآلاف من اليابانيين وتجنب وقوع أكثر من مليون ضحية أمريكية، والتي كان من الممكن أن تشمل والدي الذي كان يخدم في غينيا الجديدة في ذلك الوقت".

وتابع: "الولايات المتحدة استخدمت كل الوسائل اللازمة لإنهاء حرب الإبادة، وينبغي السماح لإسرائيل بأن تفعل ما يتعين عليها القيام به للفوز في حرب لا يمكنها تحمل خسارتها".

وذكر: "النظام الإيراني خلق هذا الوحش المسمى حماس، وبالعمل مع إسرائيل، سوف نقتله بكل الوسائل الضرورية".