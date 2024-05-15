نصرالله يلتقي القيادي بحركة حماس خليل الحية.. ماذا دار بينهما؟

يعتقد أنه أقوى بكثير من حماس.. هل تشن إسرائيل حربًا مفتوحة ضد حزب الله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحرية، وفقا لما أوردته قناة المنار التابعة للحزب.

ونشرت القناة صورة للقاء قائلة بتقرير: "استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ‏الدكتور خليل الحية وضم الأخوة الأستاذ محمد نصر والأستاذ أسامة حمدان حيث جرى تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة".

وتابعت: "كذلك ‏جرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم. وتم التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات".

ولفتت المنار بتقريرها إلى أنه تم خلال اللقاء "الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".