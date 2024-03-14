دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله وما قاله عن العمليات العسكرية التي تخوضها إسرائيل حتى الآن ضد حركة حماس في غزة بعد الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال نصرالله في التصريح المتداول وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "العدو خسر الحرب حتى ولو ذهب إلى رفح لأنه لم يقدم مشهد نصر ولم يحقق أي هدف من الاهداف التي اعلن عنها.. واحدة من علامة النصر للمقاومة والهزيمة للعدو الاسرائيلي، ان اول هدف اعلنه العدو هو القضاء على حرك حماس ونحن اليوم في الشهر السادس من تفاوضون؟ حماس، القطري والمصري مع من يجلس بالنيابة عن الاميركي والاسرائيلي: حماس التي تفاوض عن كل المقاومة الفلسطينية وعن كل جبهات المقاومة.."

وتابع قائلا: "الجبهة في الجنوب تؤدي دورها في الضغط على العدو الإسرائيلي.. نؤكد من جبهتنا اللبنانية وقوفنا الى جانب مقاومة واهل غزة وقيادة حماس وان هذه شروط طبيعية وانسانية والقرار لكم وجبهة المساندة ستبقى في موقع المساندة أيا يكن الوقت.."

وكانت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة قد حدّثت إجمالي عدد القتلى في القطاع إلى 31,184 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبحسب الوزارة ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات ولكن إسرائيل تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام والتقارير بشكل مستقل بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.