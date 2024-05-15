ضحكات القيادي بحماس موسى أبو مرزوق مع عمرو أديب تشعل تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي مقابلة نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، خلال حديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال مقابلة أبو مرزوق مع الإعلامي المصري الحامل للجنسية السعودية، عمرو أديب، في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC ونشر في الخامس من مايو/ أيار الجاري، حيث سُئل سؤالا نصه: "الجانب المصري باذل مجهد كبير في هذا الاتفاق الذي بات شبه مستحيل".

ليرد أبو مرزوق قائلا: "والله الجانب المصري بيشتغل ليل نهار (ضحكات) واحنا شاكرينهم والله والسيد الرئيس ببذل جهد كبير ونحن طبعا عارفين الجهد الذي يبذله لأنه عينه على فلسطين وعينه على الأطفال والنساء لكن أنا بطمنه، والله النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر إن شاء الله وسنهدي هذا النصر لسياده ولكل الزعماء العرب.."

وعلى الأرض عبّرت مصر عن رفض تحميلها مسؤولية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بعد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي طالب فيها بإعادة فتح معبر رفح من جانب القاهرة، بعد أسبوع من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المنفذ الحدودي.