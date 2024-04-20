وزير خارجية لبنان لـCNN: نحن "خائفون" من جرنا إلى حرب إقليمية أوسع.. ونتحاور مع حزب الله

مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

(CNN)-- قال حزب الله اللبناني، السبت، إنه استهدف مبنيين يستخدمهما الجيش الإسرائيلي في شلومي شمال إسرائيل، ردا على ضربات إسرائيلية سابقة في عيتا الشعب وكفر كلا.

ويقول الحزب إن الغارات الإسرائيلية استهدفت "منازل المدنيين". وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء (NNA) أيضا بأن منزلا دُمر في الغارة في عيتا الشعب. ولم يحدد الحزب ما إذا كان الهجوم في شلومي قد تسبب في وقوع إصابات، بحسب بيان نُشر على موقع "تيليغرام".

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من ادعاء حزب الله بأن "منازل المدنيين" قد تم استهدافها.

وأضاف حزب الله أيضا أنه استهدف ودمر "معدات تجسس" في موقع هانيتا التابع للجيش الإسرائيلي، السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد حوالي عشر عمليات إطلاق من جنوب لبنان، السبت. وتم إطلاق صفارات الإنذار خمس مرات، صباح السبت، بحسب قناة الجيش الإسرائيلي على "تيليغرام".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات قصفت بنية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، كما استهدف "إرهابيا كان يعمل في البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة كفر كلا بجنوب لبنان".

ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه تم استهداف البنية التحتية الإرهابية.

وعقب تبادل إطلاق النار، أعلن حزب الله مقتل عنصر آخر من مقاتليه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله أيضا أنه استهدف بقذائف مدفعية موقعا عسكريا وتجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رويسة العلم الذي يقول الحزب إنه يقع في تلال كفار شوبا اللبنانية المحتلة.