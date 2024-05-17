بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

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(CNN)-- صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون قدمه نواب من الحزب الجمهوري يلزم الرئيس جو بايدن على تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على بايدن بشأن تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

ويمنع مشروع القانون بايدن من حجب أو وقف أو إلغاء نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويلزمه بتسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يوما من سن مشروع القانون.

ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.

ومن شأن مشروع القانون قطع الأموال عن العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.

ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع إيرين بورنيت من شبكة CNN، الأسبوع الماضي، إنه سيوقف إرسال بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون مدني.

وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو كبير لرفح.