بالصور.. بدء تسليم المساعدات لغزة عبر الرصيف البحري

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجمعة، البدء بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري المنشأ حديثا إلى سكان غزة.

ونشرت القيادة المركزية صورا من عبور شاحنات محملة بالمساعدات فوق الرصيف البحري بتدوينة نشرتها على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت القيادة المركزية في بيان: "لقد بدأنا اليوم بتسليم المساعدات الانسانية انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت باتجاه شاطئ غزة من أجل زيادة توزيع المساعدات على الناس من قبل شركائنا. تسهل هذه القدرة اللوجستية الفريدة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مما يتيح وسيلة مشتركة للمجتمع الدولي لاستخدامها في خدمة سكان غزة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد نشرت صورتين جويتين لرصيف مؤقت تم الانتهاء منه حديثًا وتم تثبيته على ساحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتُظهر إحدى الصور التجهيزات اللوجستية وهي تقترب من الساحل، بينما تُظهر الصورة الأخرى نظام الرصيف الذي تم ربطه لاحقًا بساحل غزة.