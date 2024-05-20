بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

(CNN)-- قال خبير في شؤون الشرق الأوسط لشبكة CNN، إن الانتخابات المبكرة المقبلة لخلافة الرئيس إبراهيم رئيسي يمكن أن تكون "لحظة فاصلة بالنسبة لإيران" إذا سمح المرشد الأعلى للبلاد لمجموعة من المرشحين بالترشح.

وقال محمد علي شعباني، رئيس تحرير موقع أمواج ميديا، لمراسلة شبكة CNN بيكي أندرسون، الاثنين: "أعتقد أن التأثير المباشر الأكثر أهمية لوفاته هو من سيأتي في أعقابه".

وأضاف: "هذه الانتخابات يمكن أن تكون لحظة فاصلة بالنسبة لإيران".

واعترف شعباني بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "يميل أكثر نحو الحكم المحافظ منه إلى فتح المجال السياسي".

لكنه قال إن خامنئي "شدد دائمًا على إقبال الناخبين باعتباره اختبارًا لشرعية النظام".

أصبح رئيسي رئيسًا لإيران في يونيو/حزيران 2021 بعد فوزه في انتخابات رئاسية غير تنافسية تاريخيًا. فقد رفض العديد من الإيرانيين ذوي التوجهات الإصلاحية المشاركة في الانتخابات التي اعتبرت على نطاق واسع نتيجة حتمية، كما انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أقل من 50%.

وقال شعباني إن خامنئي "أمامه الآن... فرصة ذهبية لعكس المسار بطريقة تحفظ ماء الوجه" من خلال السماح بإجراء انتخابات تنافسية وتشجيع الإقبال على التصويت.