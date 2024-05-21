من موقع الحادث.. فيديو عن قرب يظهر حطام المروحية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني

فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

(CNN) -- انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، مجلس الأمن الدولي بسبب وقوفه دقيقة صمت على روح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الاثنين.

ووصف إردان رئيسي بـ"جزار طهران"، وقال للمجلس: "دماء آلاف الإيرانيين الأبرياء على يديه: النساء وأعضاء مجتمع المثليين والمتظاهرون السلميون والعديد من الآخرين".

وقال إردان إن المجلس “الذي لم يفعل شيئا للمضي قدما في إطلاق سراح الرهائن، يحيي ذكرى الرجل المسؤول عن معاناتهم”.

وقدم عدد من زعماء وقادة الدول في العالم التعازي بموت رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، ومسؤولين آخرين بحادثة مروحية مساء الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غرب إيران.

وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه شخصية استثمرت فيها المؤسسة المتشددة في إيران بقوة. فقد قمع انتفاضة قادها الشباب ضد القوانين القمعية، مثل الحجاب الإلزامي، واستمر في القضاء على المعارضة في أعقابها.