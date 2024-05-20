من موقع الحادث.. فيديو عن قرب يظهر حطام المروحية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني

فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

(CNN)-- طلبت إيران من الحكومة الأمريكية "المساعدة" بعد تحطم الطائرة المروحية، الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تقديم تلك المساعدة "لأسباب لوجستية إلى حد كبير"، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة كما نفعل استجابة لأي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من الوضع، وفي النهاية، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".

ولم يقدم ميلر تفاصيل بشأن نوع المساعدة التي طلبتها إيران أو كيفية تقديم الطلب.

وعلى الرغم من بيان سابق من ميلر أعرب فيه عن "تعازيه الرسمية" في وفاة رئيسي، وصف ميلر رئيسي بأنه "مشارك وحشي في قمع الشعب الإيراني منذ ما يقرب من أربعة عقود".

وقال ميلر: "لا نريد أن نرى أي شخص يموت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، لكن هذا لا يغير حقيقة سجله كقاض وكرئيس لإيران وحقيقة أن يديه ملطختان بالدماء".