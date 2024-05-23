(CNN)-- وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر بأنها "شريك مهم" في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، لكنه لم يعلق بشكل محدد على تقرير شبكة CNN بأن المخابرات المصرية غيّرت في صمت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى عدم إتمام الصفقة.

وقال بلينكن ردا على سؤال من النائبة الديمقراطية غريس منغ في جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب حول التقرير: "لا يمكنني التعليق على تفاصيل المفاوضات"، وأضاف: "الخلاصة هي أن حماس لم تقل نعم لما أعتقد أنه اقتراح جيد تم طرحه على الطاولة".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه في حين أن مصر تعد أيضا "شريكا مهما" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أنه لديه "قلق عميق" بشأن إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة الذي استولت عليه إسرائيل مؤخرا.

وقال بلينكن: "من المهم، على ما أعتقد، من الناحية السياسية، أن يُظهر المصريون أنهم جهة فاعلة حاسمة في تقديم المساعدة"، مضيفا أنه "سيظل من الصعب إعادة فتح المعبر بسبب الأنشطة القتالية بالقرب من البوابة وحولها".

يذكر أن مصدر مصري قال، لشبكة CNN، إن "بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة"، في رده على طلب CNN الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بشأن ما قالته المصادر.

وأضاف المصدر المصري: "تستغرب مصر محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان ردا مطولا وصف فيه القصة بأنها "مغلوطة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق"، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي"، حسبما قال رشوان في بيان.

وأضاف أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".