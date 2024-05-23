دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز اسم اللواء بالمخابرات المصرية، أحمد عبدالخالق بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تقرير نشرته شبكة CNN على لسان 3 مصادر حول اتفاق الهدنة في غزة.

وقالت المصادر في تقرير CNN إن المخابرات المصرية غيرت في صمت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين وفلسطينيين من سجون إسرائيل، وتحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر في التقرير الذي نشرته شبكة CNN مؤخرا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة حماس في 6 مايو/ أيار لم يكن ما يعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه تم تقديمه إلى حماس لمراجعته، وأدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت مفاوضات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وذكرت المصادر الثلاثة المطلعة، لشبكة CNN، أن مسؤولا كبيرا في المخابرات المصرية يدعى أحمد عبدالخالق كان مسؤولاً عن إجراء التغييرات، وعبدالخالق هو النائب الأول لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي كان نظير بيرنز في قيادة الوساطة المصرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، في حين قال أحد المصادر إن "عبدالخالق قال للإسرائيليين شيئا ولحماس شيئا آخر"، وأضاف المصدر أن "المزيد من مطالب حماس تم إدراجها في الإطار الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل ضمنيا من أجل الحصول على موافقة حماس، لكن الوسطاء الآخرين لم يتم إبلاغهم، ولا الإسرائيليون كذلك".

ورد مصدر مصري رفيع لشبكة CNN، قائلا إن "بعض الأطراف تلعب لعبة اتهام الوسطاء ولومهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة"، في رده على طلب CNN الحصول على ما قالته المصادر الـ3 في التقرير.

وأضاف المصدر المصري الرفيع لـCNN: "تستغرب مصر محاولات بعض الأطراف الإساءة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".