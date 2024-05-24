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بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية يتم استقباله من قبل "إمام الرضا" وعدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين.

الصورة نشرها خامنئي على موقعه الرسمي وصفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي مرفقا بنص كتب فيه: "وصف قائد الثورة الإسلاميّة في بيان التعزية الذي أصدره بمناسبة الرحيل المماثل للشهادة لرئيس الجمهوريّة الشعبي والدؤوب، حجّة الإسلام والمسلمين السيّد رئيسي، بأنّه خادم الرّضا.."

وتابع النص: "أشار سماحته إلى الجهود المتواصلة لسماحته في خدمة النّاس والإسلام. جرت مساء 23/05/2024، مواراة خادم الرّضا الشهيد السيّد رئيسي الثرى في حرم الإمام الرّضا (ع) في مدينة مشهد المقدّسة".

ويظهر في الصورة المنشورة عدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين الذين قضوا نحبهم منهم وزير الخارجية، أمير عبداللهيان الذي قتل في حادثة المروحية ذاتها إلى جانب المرشد الأعلى السابق بإيران علي الخميني والقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وغيرهم.

ويذكر أن صورة مماثلة سابقة نشرها خامنئي عن قاسم سليماني بعد مقتله بغارة أمريكية إلى جانب القيادي بالحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.