الجيش الإسرائيلي يعلق على فيديو "المجندات المحتجزات" في غزة

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(CNN)-- اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأنه فشل في الدفاع عن أفراده خلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول،وذلك وذلك تعليقا على مقطع فيديو يظهر احتجاز مجندات من قاعدة ناحال عوز العسكرية الإسرائيلية خلال الهجوم.

ويظهر الفيديو 5 مجندات مصطفات أمام جدار وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن، ويحيط بهن مقاتلو "حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مخاطبا الجنديات الأسرى في الفيديو بالاسم: "فشلنا في حمايتكن، وأصدقائكن، والعديد من الجنود والمقيمين نحن مسؤولون وملتزمون بإعادتكن إلى وطنكن"

ونشرت عائلات الرهائن اللقطات، التي سجلها مقاتلو "حماس" أثناء هجومهم، على أمل حث المسؤولين الإسرائيليين على بذل المزيد من الجهود بعد تعثر مفاوضات صفقة الرهائن.

وقال هاغاري إن الفيديو كان "تذكيرا بالواجب الأخلاقي، والضرورة الأخلاقية" لإعادة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وأضاف: "لن نهدأ حتى تعود إلينا، فنحن نقاتل وسنواصل القتال من أجل إعادتكن وجميع الرهائن إلى وطنكن في أسرع وقت ممكن".

واعترف هاغاري بأن الفيديو أثار "أسئلة صعبة وملحة" للجيش الإسرائيلي"وفي مقدمتها: كيف حدث هذا؟، وقال: "في 7 أكتوبر، فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته الدفاعية، والآن، من مسؤوليتنا إجراء تحقيق شامل وتصحيح أخطائنا".

وقُتلت 15 مجندة من قاعدة ناحال عوز خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم احتجاز 7 من القاعدة على قيد الحياة، بحسب إسرائيل.

وأنقذ الجيش الإسرائيلي أوري مجيديش بعد 23 يوما من الاحتجاز؛ وقُتلت نوا مارسيانو في غزة أثناء، وأعيدت جثتها إلى إسرائيل لدفنها، ولا تزال 5 مجندات محتجزات في غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وبشأن مدينة رفح، قال المتحدث إن القوات تشن عمليات في رفح ضد مقاتلي حماس بـ"طريقة دقيقة وباستخدام معلومات استخباراتية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "اكتسب الكثير من الخبرة في إجراء عمليات دقيقة في مناطق معقدة وغارات ضد حماس بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة".

وتابع أن "حماس موجودة في رفح، وتحتجز رهائننا هناك، ولهذا السبب تقوم قواتنا بمناورة في رفح".

ووصف العملية في رفح بأنها "مهمة حاسمة لإعادة جميع الرهائن إلى الوطن وضمان هزيمة دائمة لحماس".

وكرر نداءاته للمدنيين في غزة "بالإخلاء مؤقتا إلى مناطق إنسانية" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال: "نحن لا نقتحم رفح، بل نعمل بحذر ودقة، والجيش الإسرائيلي ملتزم بالعمل وفقا للقانون الدولي وسيواصل الحفاظ على هذا الالتزام".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في تصريحات لشبكة CNN، أنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، خشية أن تستخدم لقتل المدنيين في رفح إذا استمرت عملية إسرائيلية واسعة النطاق في المدينة.