مسؤول مصري يوضح لـCNN موعد استئناف محادثات وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال مسؤول مصري مطلع لشبكة CNN إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الرهائن، سيتم استئنافها الثلاثاء،

وقال المسؤول المصري أيضًا إن المحادثات ستُجرى في القاهرة.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر لشبكة CNN إنه من المقرر أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل، لكنه لم يحدد مكانًا.

كان مسؤول أمريكي قال لـCNN إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز التقى مع مدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في باريس، الجمعة.

ولم يحضر مسؤولون مصريون تلك الجولة من المحادثات لكن بيل بيرنز تحدث (معهم)، ولم يشارك رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل في الاجتماع كما فعل في الماضي. وكان "الرباعي"، كما يُطلق على مجموعة المسؤولين، قد اجتمع في وقت سابق في باريس.

ولوحت مصر بالانسحاب من لعب دور الوساطة بعد تقرير لشبكة CNN، هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر، قالت إن مصر غيّرت بشكل مستقل شروط إطار العمل الذي كان مطروحًا على الطاولة، دون علم الأطراف الأخرى. وهو ما نفته القاهرة لاحقًا.

في حين أكد مسؤولون أمريكيون أن مصر لا زالت منخرطة بشكل كبير في المحادثات.