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القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، السبت، إن إسرائيل تعتزم استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن في باريس، الأسبوع المقبل.

ولم يعلق المسؤول الإسرائيلي على المشاركين المحتملين في المناقشات. وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز التقى مع مدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في باريس، الجمعة.

ولم يحضر مسؤولون من مصر تلك الجولة من المحادثات لكن بيل بيرنز تحدث (معهم)، ولم يشارك رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل في الاجتماع كما فعل في الماضي. وكان "الرباعي"، كما يُطلق على مجموعة المسؤولين، قد اجتمع في وقت سابق في باريس.

وفي الوقت نفسه، غادر بيل بيرنز محادثات وقف إطلاق النار التي كانت تجري في باريس، الجمعة، حسبما أعلن مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

وقال المسؤول إنه تم إحراز تقدم، لكن لم يتم تحديد اجتماعات مستقبلية.

وهددت مصر بالانسحاب من دور الوساطة بعد تقرير لشبكة CNN، هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر، قالت إن مصر غيرت بشكل مستقل شروط إطار العمل الذي كان مطروحا على الطاولة، دون علم الأطراف الأخرى.

ويواصل المسؤولون الأمريكيون القول إن مصر لا تزال منخرطة بشكل كبير في المناقشات.