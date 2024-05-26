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ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN يشرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى ولي العهد السعوي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإيرانية، محمد مخبر، للتعزية بوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي قتل بحادث تحطم مروحية خلال رحلة داخلية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير انه وخلال الاتصال الهاتفي "محمد مخبر ولي العهد السعودي على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، وأكد دعوة الرئيس الشهيد اية الله رئيسي له لزيارة طهران، وقال مخبر في هذه المحادثة: ’كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق‘".

وتابعت الوكالة الإيرانية: "بالمقابل وضمن قبوله هذه الدعوة، وجه ولي العهد السعودي أيضا الدعوة الى مخبر لزيارة المملكة العربية السعودية".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت بتقرير، الجمعة: "أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم ـ رحمهم الله ـ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.. فيما عبر دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، عن شكره لسموه ولي العهد على ما أبداه من مشاعر طيبة".

وأضافت الوكالة السعودية بتقريرها: "أشاد سمو ولي العهد، ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".